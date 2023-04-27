Челябинца, который жестоко избил бабушку посреди улицы, задержали за воровство в торговом центре

Избиение попало на видео

В Челябинске задержали мужчину, который налетел с кулаками на пенсионерку посреди улицы. Сегодня в сети появилось видео. И уже через несколько часов его задержали в торговом комплексе.

– Подозреваемый задержан за совершение мелкого хищения из магазина бытовой техники в одном из ТРК Челябинска, – сообщили КП-Челябинск в пресс-службе городского МВД.

32-летний мужчина подворовывал в магазине. В этот раз его вовремя заметили сотрудники и нажали тревожную кнопку. Именно за мелкое хищение его и задержали.

Мужчину доставили в районный отдел полиции. Сотрудники выясняют, почему он жестоко избил беззащитную пенсионерку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, 24 апреля возле здания администрации Курчатовского района мужчина толкнул, а потом начал бить кулаками 71-летнюю пенсионерку. Бабушка упала и начала закрываться руками. Родственники говорят, что теперь она чувствует боль и боится, что здоровье ухудшится.

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