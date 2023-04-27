В Челябинской области мужчина и женщина сгорели в машине

Пожар начался с машины и только потом перешел на траву. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В районе деревни Бурханкуль Троицкого района сгорела машина с двумя людьми: мужчиной и женщиной. Трагедия произошла днем 26 апреля. Об этом КП-Челябинск рассказали в пресс-службе МЧС региона.

Пожарные приехали на место через четыре минуты после вызова. К тому моменту горел автомобиль и сухая трава вокруг него. Огонь успел захватить 5 га. После тушения пожарные увидели в машине два трупа.

– Сотрудниками отделения дознания установлено, что причиной возникновения пожара стала неисправность систем механизмов и узлов ТС, – сообщили в пресс-службе МЧС Челябинской области.

Напомним, страшный пожар вчера произошел в коттеджном поселке Малиновка. Огонь успели остановить на подходе к домам. На днях пожар произошел в Магнитогорске – там траву тушили до позднего вечера.

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