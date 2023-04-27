В Челябинске напротив отеля «Видгоф» построят жилой комплекс

Фото: администрация Челябинска

В Челябинске в границах проспекта Ленина, улицы Артиллерийской и автодороги Меридиан (напротив отеля «Видгоф») построят жилой комплекс. Проект в рамках комплексного развития территорий подготовила компания «Голос. Девелопмент». Об этом в своем телеграм-канале сообщила глава города Наталья Котова.

— Архитектура домов стилистически будет перекликаться с соседними зданиями, построенными в стиле так называемого «сталинского ампира». После завершения проекта мы получим благоустроенную пешеходную связь по левой стороне проспекта Ленина от Тракторозаводского района до парка Гагарина, — отметила Наталья Котова.

Напомним, под строительство выделили территорию площадью 2,58 гектаров. На участке разрешено строительство жилых домов, магазинов, детсадов, школ, офисных зданий, спортивных объектов и торговых центров. Проект планируется реализовать максимум за 7 лет.

Иллюстрация: администрация Челябинска

Иллюстрация: администрация Челябинска

Иллюстрация: администрация Челябинска

Иллюстрация: администрация Челябинска

Иллюстрация: администрация Челябинска

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