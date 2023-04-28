В Челябинской области распустились красивые, но очень ядовитые цветы

Фото: нацпарк "Таганай"

На Таганае заметили нежно-розовые цветы — это распустился волчеягодник. Из-за необычно теплой погоды он зацвел раньше обычного срока. Несмотря на привлекательный вид, даже нюхать цветы волчеягодника не стоит. Растение настолько ядовито для человека, что даже его запах способен вызвать головную боль.

Как рассказали в пресс-службе нацпарка «Таганай», в конце лета неприметный кустарник снова начнет привлекать взгляд. На нем появятся блестящие ярко-алые ягоды. Они, кстати, тоже ядовиты. Как и корни, кора и листья. Смотреть на волчеягодник приятно исключительно со стороны.

Правда, отрава не действует на птиц. Пернатые благополучно кормятся плодами волчеягодника осенью и зимой.

Ранее в Челябинской области расцвели медуница и анемоны — тоже значительно раньше обычного срока.

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