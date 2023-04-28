В Челябинске перекроют улицу Рождественского и изменят маршрут троллейбуса №10

В майские праздники займутся заменой асфальта Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске на две недели ограничат движение по улице Рождественского. Там меняют асфальт.

Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, проезд закроют на участке улицы Рождественского между проспектом Ленина и Копейском шоссе с 22:00 28 апреля до 5:00 10 мая.

В этот же период изменится маршрут троллейбуса №10. Как сообщили в «ЧелГЭТ», троллейбусы станут курсировать по схеме «ЧКПЗ - Копейское шоссе – улица Гагарина - Солнечный берег» и в обратном направлении.

Ранее вице-мэр по дорожному хозяйству Андрей Ксензов заявлял, что улицу Рождественского станут ремонтировать по ночам, чтобы минимизировать затруднения для водителей. В ремонт разбитой дороги вложили 74 млн рублей.

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