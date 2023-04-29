В Челябинске грузовик повис на разделительном тросе, уходя от столкновения с машиной

Фото: скрин видео

Утром, 29 апреля, на улице Университетская набережная грузовик, уходя от столкновения с другой машиной, врезался в тросовое ограждение и повис на нем. Видео опубликовано в телеграмм-канале Администрации Челябинска.

Как сообщили КП-Челябинск в ГИБДД по Челябинску, авария произошла в 9:45:

— 60-летний водитель грузовика ISUZU ехал по Университетской набережной в сторону Северо-Крымской, и уходя от столкновения с попутно ехавшим автомобилем, не справился с управление и наехал на тросовый разделитель.

В результате аварии никто не пострадал, повреждена сама машина и 21 опора тросового разделителя.

Добавим, что не так давно руководитель ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков предложил радикально решить проблему выезда водителей на встречную полосу. Он выступил с идеей поставить на всех четырехполосных дорогах бетонные отбойники и тросовые ограждения.

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