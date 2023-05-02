В Челябинске закрывается популярный клуб «РМЦ» на Свободы, 2

Фото: КУЛЮБ / telegram

Владельцы популярного у челябинской креативной молодежи клуба «РМЦ» на Свободы, 2 объявили о закрытии. Он проработал более двух лет. Последняя вечеринка назначена на 7 июня.

– Вы думали мы вечно будем работать и дискотеки проводить? А нет, мы действительно закрываемся, это не шутка. Два года мы неслись как в последний раз, любили друг друга, фестивалили, грустили на кино, закупались на маркетах, целовались в даркрумах, – обратились владельцы клуба к подписчикам своего телеграм-канала.

Причины закрытия не называются. Однако ранее на клуб поступали жалобы от жителей соседнего жилого комплекса. Люди сообщали о слишком громкой музыке.

Ранее КП-Челябинск рассказали об истории завода оргстекла, который работал по адресу Свободы, 2. После его закрытия было создано креативное пространство, частью которого стал «РМЦ».

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