В Челябинске на несколько дней изменится цвет воды

Вода на несколько дней изменит цвет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Администрация Челябинска предупредила жителей об изменении цвета воды на несколько дней. Как сообщил на аппаратном совещании вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов, это связано с началом работ на очистных сооружениях, которые начнутся 3 мая. Однако из-за большой протяженности водовода вода может быть непривычного цвета до 7 мая.

— В связи ремонтными работами на очистных сооружениях Челябинска для строительства станции ультрафиолетового обеззараживания воды планируем производить переключение подающих магистральных водоводов, — уточнил Александр Астахов. — В связи с чем будет происходить увеличение скорости потока оставшихся в работе водоводов, и как следствие — изменение цветности воды у потребителей.

Глава Челябинска Наталья Котова поручила и дальше информировать жителей о ходе работ на очистных.

— Прошу держать на личном контроле и доводить ежедневно, — сказала Наталья Котова. — Но это плановая работа, мы без этого не завершим работы по очистным сооружениям.

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