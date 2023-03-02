Наболевшую проблему с душком – замуруют в бетон: реконструкция очистных в Челябинске выходит на новый этап

С нуля идет строительство целого комплекса сооружений – они выведут очистку стоков на новый уровень. Фото: Ильдар САУДАБАЕВ

Задерживать дыхание на выезде из Челябинска скоро не придется. Этой весной на новый этап выходит масштабная реконструкция очистных сооружений канализации на Свердловском тракте, начавшаяся в прошлом году. Зловонье, от которого морщатся горожане и гости мегаполиса, наконец укротят – замуруют в бетон. Стоки будут очищать в закрытых цехах на современном оборудовании, а скопившиеся гектары дурно пахнущих иловых отложений рекультивируют.

Для этого с нуля возводят целый комплекс принципиально новых сооружений. Значимую для всего Челябинска стройку накануне проконтролировала глава города Наталья Котова. И результаты – порадовали.

ВОЗДУХ В ЧЕЛЯБИНСКЕ И ВОДА В МИАССЕ СТАНУТ ЧИЩЕ

Подобно эскалатору в торговом центре движутся ленты из металлических ребер, погружаются глубоко вниз. Там они процеживают сточные воды и цепляют на себя их мусор. Таков принцип работы ступенчатых решеток. Чего только эти труженики не видели за десятки лет службы, отмечает в беседе с КП-Челябинск заместитель начальника очистных сооружений МУП «ПОВВ» Юрий Седов.

Собранный решетками мусор попадает по транспортировочной ленте в сгуститель. Фото: Ильдар САУДАБАЕВ

– Ушные палочки, фильтры от сигарет, крышки – это еще ерунда. Золота много приплывает, – удивляет специалист. – Стоков сейчас 350 тысяч кубов в сутки приходит. Их стало меньше, когда люди начали воду экономить, счетчики ставить. Но грязи не убавилось, очистные не справляются. Сечение решеток всего 5 мм.

Из сгустителя обезвоженные отходы падают в сборный лоток и отвозятся на иловые площадки. Фото: Ильдар САУДАБАЕВ

Фильтровать приходится не по разу. А ведь из 22 городских коллекторов кроме бытовых стоков поступают и заводские. Очень не хватает еще одной ступени очистки от крупного мусора – грабельных решеток, добавляет Седов.

Благо они скоро появятся. Как и центрифуги для обезвоживания осадка. Цех механической обработки начнут строить этой весной – он выведет очистку канализации на новый уровень, отметила мэр Челябинска Наталья Котова.

Мэр Челябинска проконтролировала значимую для города стройку. Фото: Ильдар САУДАБАЕВ

Четыре других звена новой системы очистки уже возводятся – это приемная камера, здание решеток и две песколовки. Земляные работы завершены, идет бетонирование фундаментов и прокладка коллекторов.

Скоро на этом фундаменте вырастет одно из сооружений новой системы очистки. Фото: Ильдар САУДАБАЕВ

– Подрядчик выполняет работы качественно, по графику. Задача давно стоит перед администрацией города. Необходимо улучшить качество воздуха, потому что запах, который встречает жителей и гостей на въезде со стороны Екатеринбурга – неприятен, – подчеркнула мэр. – Важно повысить и качество сточных вод. Здесь почти 37 гектаров иловых полей и нам нужно от них избавляться.

Зловонные отложения прогонят через новые цеха и вывезут на полигон ТБО, на это уйдет пара лет, а в дальнейшем они копиться не будут, рассказал Дмитрий Носачев. Первый заместитель генерального директора МУП «ПОВВ» также добавил, что пока ил обрабатывают специальной смесью от запаха, проще говоря, дезодорантом. Помогает лишь на время. Кардинально все изменит модернизация, которую очистные не видели уже больше 30 лет.

Зеленым отмечены объекты, строящиеся с нуля. Красным – те, что будут реконструированы. Фото: Ильдар САУДАБАЕВ

– Эта реконструкция – знаковая для всех челябинцев. Она наконец решит проблему неприятного запаха, улучшит очистку стоков и в целом настроение жителей города. Подобрано оптимальное оборудование по цене и качеству, которое будет справляться со всем составом стоков Челябинска.

Запах буквально замуруют в бетон – он не пойдет дальше новых цехов. Весь процесс очистки, в отличие от нынешней технологии, будет закрытым, объяснил директор филиала АО «Ротек» Александр Наумов. Эта компания занимается реконструкцией с июля прошлого года по госконтракту в 1,5 млрд рублей.

Очистка после реконструкции будет проходить в пять этапов. Фото: Ильдар САУДАБАЕВ

Сейчас на стройплощадках трудится более 50 человек. Реконструкция выполнена на 20%. Воздух в Челябинске и сбрасываемая в реку Миасс вода станут чище уже следующей весной – полностью масштабный проект планируют завершить в мае 2024 года.

НЕМНОГО ПРЕДЫСТОРИИ

1,1 млрд рублей – в такую сумму суд в 2020 году оценил ущерб, нанесенный природе из-за неисправных очистных на въезде в Челябинске. И обязал МУП «ПОВВ» их реконструировать. Деньги на на масштабное обновление попросили у Фонда национального благосостояния. Заявку одобрила комиссия по региональному развитию, работающая в российском правительстве. Средства дали в долг. Позже стала известна дата начала масштабного обновления.

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