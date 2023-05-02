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НовостиОбщество2 мая 2023 6:23

В Челябинской области проверят расходы министерства спорта

Контрольно-счетная палата заинтересовалась тратами на комплекс ГТО
Елена КОЛЧИНА
Проверку устроили не экстренно, а по заранее утвержденному плану

Проверку устроили не экстренно, а по заранее утвержденному плану

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сотрудники региональной Контрольно-счетной палаты пришли в министерство физической культуры спорта Челябинской области, а также в подведомственное ему ОГБУ «Дирекция спортивно-массовых мероприятий и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО».

Ревизоры проверят, как в министерстве и бюджетном учреждении тратили деньги из казны. Как уточнили в КСП, в 2021-2022 годах на ГТО из бюджета региона выделили 91 млн рублей.

Во время инспекции выяснят, удалось ли выполнить госзадание и соблюдали ли все правила при использовании субсидий. Вдобавок аудиторы проверят расходы на зарплату и оценят, как используют государственное имущество и земельные участки.

Напомним, за прошлый год аудиторы нашли нарушения в сфере госзакупок в Челябинской области на 223 млн рублей.

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