В Челябинской области проверят расходы министерства спорта

Проверку устроили не экстренно, а по заранее утвержденному плану Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сотрудники региональной Контрольно-счетной палаты пришли в министерство физической культуры спорта Челябинской области, а также в подведомственное ему ОГБУ «Дирекция спортивно-массовых мероприятий и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО».

Ревизоры проверят, как в министерстве и бюджетном учреждении тратили деньги из казны. Как уточнили в КСП, в 2021-2022 годах на ГТО из бюджета региона выделили 91 млн рублей.

Во время инспекции выяснят, удалось ли выполнить госзадание и соблюдали ли все правила при использовании субсидий. Вдобавок аудиторы проверят расходы на зарплату и оценят, как используют государственное имущество и земельные участки.

Напомним, за прошлый год аудиторы нашли нарушения в сфере госзакупок в Челябинской области на 223 млн рублей.

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