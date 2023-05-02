В Челябинске Краснопольский проспект частично перекрыли из-за строительства ливневки

Закрыли дорогу около дома №1 по Краснопольскому проспекту Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинске со 2 мая ограничили движение на Краснопольском проспекте. Речь идет об участке дороги рядом с домом №1.

Как сообщили в городском комитете дорожного хозяйства, по краю проезжей части прокладывают ливневую канализацию. Для машин закрыли крайнюю полосу движения в сторону улицы Молодогвардейцев.

— Работы будут проводиться до 5 мая, — уточнили в КДХ.

Напомним, челябинцев предупредили об изменении цвета воды из-под крана на несколько дней. Причина — работы на очистных сооружениях.

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