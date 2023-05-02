В Челябинской области сгорели теплицы, удалось избежать взрыва

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В Челябинской области ночью несколько часов тушили теплицы. Крупный пожар случился недалеко от деревни Сычево Красноармейского района.

Как рассказали в региональном ГУ МЧС, пожар поздно заметили, вдобавок пламя раздувал сильный ветер. Огонь быстро перекидывался с одной теплицы на другую. О ЧП узнали в 22:15 1 мая, а окончательно справиться с пламенем удалось лишь под утро, в 4:36 2 мая.

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

На место происшествия приехали 6 спецмашин, пожар тушили 25 человек. Удалось избежать более серьезных последствий: из опасной зоны спасатели вовремя успели вынести семь газовых баллонов.

— По предварительным данным, причиной ЧП могло послужить нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, — рассказали в ГУ МЧС.

Ранее на берегу реки Миасс в Челябинске произошел пожар из-за шашлыков.

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