В Магнитогорске суд вынес приговор женщине, напавшей на полицейского в детском саду

Женщина пьяной пришла в детский сад за своим ребенком Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ленинский районный суд Магнитогорска вынес приговор 37-летней женщине, которая устроила драку с полицейским в детском саду. За применение насилия к сотруднику правоохранительных органов она получила 2,5 года лишения свободы условно. Об этом сообщили в пресс-центре региональной прокуратуры.

Инцидент произошел в октябре прошлого года. Подсудимая, будучи пьяной, пришла вечером в детский сад за своим чадом. Сотрудники увидели, в каком состоянии она находится, поэтому отказались выдавать ей ребенка. Начался скандал. В итоге воспитатели вызвали полицию.

На место приехал сотрудник ППС. Женщина начала спорить и с ним. В какой-то момент она ударила его по лицу головой, а затем еще и локтем. По данным КП-Челябинск, полицейский получил черепно-мозговую травму.

После случившегося на женщину завели уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ «Применение насилия, опасного для здоровья и угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Нападавшая свою вину в суде полностью признала.

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