В Челябинске 3 мая перестали работать светофоры на проспекте Победы

Светофоры включат лишь в 20:00 Фото: Алексей БУЛАТОВ

У челябинских водителей 3 мая могут возникнуть сложности при поездках на северо-запад. С 7:30 перестали работать три светофора. Движение прекратили автоматически регулировать на перекрестках проспекта Победы с улицами Чайковского, Косарева и Тепличной.

Как сообщили в городском комитете дорожного хозяйства, вновь включить светофоры после технических работ планируют только в 20:00.

Напомним, со 2 мая в Челябинске ограничили движение на части Краснопольского проспекта.

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