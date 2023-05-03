Дороги перекроют уже в 15:00 Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В центре Челябинска 4 мая ограничат движение транспорта. В период с 15:00 до 19:00 закроют сразу несколько дорог. Машины отправят в объезд по соседним улицам.

Ограничения будут действовать на участке проспекта Ленина между улицами Красной и Свободы, на улице Воровского от перекрестка с проспектом Ленина до улицы Тимирязева.

Улицу Тимирязева перекроют от пересечения с улицей Елькина до улицы Цвиллинга.

В свою очередь, по Цвиллина нельзя будет проехать от улицы Карла Маркса до улицы Тимирязева.

Кроме того, для автомобилей станет недоступен отрезок улицы Елькина между улицами Тимирязева и Воровского.

— Водителям стоит с пониманием отнестись к вводимым ограничениям и заранее планировать свой маршрут в объезд закрытых участков. — предупредили в ГИБДД города.

Напомним, 4 мая в Челябинске также отключили светофоры на северо-западе.

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