Ленинский район Челябинска стоит пробках в часы пик из-за ремонта на улице Рождественского

В среду утром пробки достигли уровня 6 баллов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Второй день утро в Челябинске начинается с крупных заторов. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», сегодня движение было затруднено на автодороге Меридиан в сторону Ленинского района. Заторы образовались и на Копейском шоссе в сторону Тракторозаводского района. Скопились пробки на улицах Блюхера, Доватора, Игуменка.

Причиной транспортного коллапса стали ремонтные работы на участке улицы Рождественского между перекрестками с проспектом Ленина и Копейским шоссе.

Ранее вице-мэр Челябинска Андрей Ксензов сообщил о том, что ремонту подлежит узкая часть дороги под путепроводами. Рабочие трудятся круглосуточно, чтобы основную часть работ выполнить ночью, а днем перекрывать не больше одной полосы. До 10 мая будет ограничение движения по полутора-двум полосам в разных направлениях.

В связи с этим междугородний автобус маршрута №123, соединяющий Копейск и Челябинск, в настоящий момент следует в объезд. С Копейского шоссе автобус направляется по автодороге Меридиан по улице Игуменка, после следует по маршруту Дзержинского – Разина – Свободы – проспект Ленина – парк Гагарина.

По сообщению «Организатора перевозок Челябинской области», направление временно сменил и троллейбус №10. В настоящий момент он едет по маршруту ЧКПЗ – Копейское шоссе – Гагарина – Новороссисйкая – Солнечный берег.

В ведомстве предлагают воспользоваться пересадкой на трамваи 18, 22 на остановке «Харлова», на автобусы 1, 2, 4, троллейбусы 16, 19 на остановке «Детский мир».

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