На Комсомольском проспекте в Челябинске высадят 90 деревьев с ароматными цветами и листьями-сердечками

Фото: администрация Челябинска
В Челябинске занялись озеленением Комсомольского проспекта. Вдоль улицы собираются высадить 90 мелколистных лип.
Деревья разместят на протяженном участке между перекрестками со Свердловским проспектом и улицей Пионерской. Как уточнили в мэрии города, посадками занимается подрядчик ООО «Урал-Сервис-Групп». Рабочие уже успели высадить 59 лип. Остальные деревья найдут свои места на улице до конца недели.
Мелколистную липу также называют сердцевидной или сердцелистной, — как нетрудно догадаться, из-за формы листьев. Эти деревья цветут, распространяя пыльцу и приятны аромат к радости производящих мед насекомых и грусти аллергиков.
Ранее возле крупной развязки в Челябинске посадили 27 сосен.
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