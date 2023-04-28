В Челябинской области от укуса клещей пострадали более 200 детей

В больницы с укусами клещей уже обратилось 650 жителей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинской области от укуса клещей в текущем году уже пострадали 222 ребенка. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

— В медорганизации обратились 650 южноуральцев, пострадавших от укуса клещей. Среди них – 222 ребенка. С подозрением на клещевые инфекции госпитализированы четыре человека. Нападение клещей отмечено в 35 муниципалитетах региона, — уточнили в ведомстве.

В управлении Роспотребнадзора порекомендовали южноуральцам привиться, чтобы защитить себя и своих близких от клещевого энцефалита. Всю информацию о сроках и условиях вакцинации можно получить в поликлиниках по месту жительства.

Напомним, на Южном Урале первый случай укуса клеща в этом году выявили в марте. Пострадавшая проживает в Челябинске.

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