В Социальном фонде объяснили, как жителям Челябинской области выплатят пенсию в мае

Если обычно пенсию приносят 9 числа каждого месяца, то в мае ее должны доставить заранее, до наступления выходного Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Время выплаты пенсий в праздничные дни мая в Челябинской области будет зависеть от способа доставки денег. Об этом сообщили в региональном отделении Социального фонда.

В норме пенсии южноуральцы получают с 4 по 24 число каждого месяца. Для тех, кому деньги приходят сразу на банковский счет, в мае ничего не изменится. Выплаты проведут в обычные даты.

— Пенсия будет перечислена в кредитные учреждения без каких-либо переносов в связи с праздниками в соответствии с действующим графиком, — уточнил заместитель управляющего областного отделения СФР.

Но некоторые пенсионеры деньги получают через Почту России. Им пенсии начнут выдавать с 4 мая с учетом режима работы почтовых отделений.

Напомним, почтовые отделения в Челябинской области не будут работать 9 мая, 8 мая перейдут на укороченный график, но в остальные дни функционируют в обычном режиме.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru