В поселке под Челябинском перекроют железнодорожный переезд

Дорогу закроют ночью
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Рядом с поселком Баландино в Красноармейском районе 5 мая закроют железнодорожный переезд. Там планируют провести ремонт.
Схема: администрация Челябинска
Как сообщили в мэрии Челябинска, автомобили не смогут пересечь переезд «135 км» с 23:20 5 мая до 3:10 6 мая.
Водителей просят заранее продумывать маршрут объезда или учитывать задержку. Машины экстренных служб, если это понадобится, отправят в объезд со стороны Аэропорта, поселков Баландинское и Береговой через трассы 75к-138, Р-139 и Р-254.
Напомним, в Челябинске с 15:00 4 мая перекроют дороги в центре города.
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