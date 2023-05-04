Жители делятся кадрами пожара. Фото: соцсети
Череда пожаров в Челябинске продолжается. На этот раз огонь возник в поселке Федоровка. Жителей напугал огромный столб дыма, который видно со всех районов города. По информации МЧС, загорелась трава, сотрудники сейчас на месте борются с огнем.
— В этом районе горит трава, подразделения на месте, — рассказали в ГУ МЧС России по Челябинской области.
Неподалеку от пожара находится предприятие компании «Ариант». По словам очевидцев, в эти минуты из здания выходит множество работников. Вероятно, их эвакуируют в связи с пожаром.
Ранее в соцсетях прошли слухи, что пожар возник из-за взорвавшегося трансформатора в ковидном центре Малой Сосновки. МЧС эту информацию опровергает.
Напомним, сегодня случился еще один крупный пожар в районе Чурилово. Огонь разошелся так сильно, что сгорели садовые домики.
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