Жители делятся кадрами пожара. Фото: соцсети

Череда пожаров в Челябинске продолжается. На этот раз огонь возник в поселке Федоровка. Жителей напугал огромный столб дыма, который видно со всех районов города. По информации МЧС, загорелась трава, сотрудники сейчас на месте борются с огнем.

— В этом районе горит трава, подразделения на месте, — рассказали в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Неподалеку от пожара находится предприятие компании «Ариант». По словам очевидцев, в эти минуты из здания выходит множество работников. Вероятно, их эвакуируют в связи с пожаром.

Ранее в соцсетях прошли слухи, что пожар возник из-за взорвавшегося трансформатора в ковидном центре Малой Сосновки. МЧС эту информацию опровергает.

Напомним, сегодня случился еще один крупный пожар в районе Чурилово. Огонь разошелся так сильно, что сгорели садовые домики.

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