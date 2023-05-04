В Челябинске образовались пробки из-за перекрытия центральных улиц

Пробки достигли семи баллов в час пик. Фото: архив КП

Вечером 4 мая в Челябинске образовались семибальные пробки из-за перекрытия центральных дорог. Автомобилистам частично недоступны проспект Ленина, а также улицы Цвиллинга и Воровского. На улице Тимирязева движение и вовсе полностью закрыто.

В час-пик все автомобилисты поехали в объезд. Пробки фиксируются на улицах Труда, Первой Пятилетки, Энгельса, Красная, Курчатова, Овчинникова, Доватора, Худякова и на Свердловском проспекте. Общественный транспорт ездит по измененным маршрутам, что тоже влияет на ситуацию с заторами.

Напомним, 4 мая на площади Революции проходит генеральная репетиция парада Победы. Из-за мероприятия в центре города было ограничено движение транспорта с 15.00 до 19.00 часов.

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