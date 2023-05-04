В Челябинске возбудили уголовное дело после падения ребенка на штырь в сквере

Штырь находился возле горки. Фото: Подслушано ЧМЗ (Official) / Vk.com

Следователи возбудили в Челябинске уголовное дело по факту падения ребенка на металлический штырь, который торчал из земли на детской площадке. Об этом в четверг, 4 мая, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

— В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе должностные лица, в чьи обязанности входит организация безопасного пребывания на детской площадке. В рамках проверки будет дана уголовно-правовая оценка их действиям, — уточнили в ведомстве.

Расследование ведется по ч.1 ст.238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности). В худшем случае виновнику по этой статье будет грозить до двух лет лишения свободы.

Напомним, инцидент произошел в сквере по Шоссе Металлургов. По словам очевидцев, 9-летний мальчик играл на детской площадке и упал на штырь, который торчал возле горки. После случившегося ребенка с травмой спины увезли на скорой в больницу.

Произошедшее прокомментировал глава Металлургического района Сергей Кочетков. Он рассказал, что на месте штыря должна быть одна из деталей горки, но ее кто-то украл.

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