В Челябинской области с начала года сгорело почти 4 тысячи гектаров леса

За минувший день пожары затронули больше 270 гектаров леса
Фото: Алексей БУЛАТОВ
От пожаров в 2023 году в Челябинской обрасти пострадало уже 3,9 тыс. гектаров леса. С начала сезона потушили 305 возгораний.
Только за 4 мая удалось справиться с 17 лесными пожарами, огонь затронул 272 гектара.
— На тушении был задействован 331 человек и 101 единица техники, — уточнили в региональном ГУ лесами.
И.о. начальника ведомства Валерий Нигматуллин отмечает, что большая часть пожаров начинается по вине человека. Сейчас в регионе объявлен особый противопожарный режим.
— В период действия особого режима все штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесу увеличиваются вдвое. На граждан административный штраф может достигать 50 тыс. рублей, это не считая ущерба, нанесенного лесному фонду, — предупредил Валерий Нигматуллин.
Заметивших огонь южноуральцев просят немедленно позвонить на бесплатный номер лесной охраны 8-800-100-94-00.
Напомним, крупный пожар начался накануне в национальном парке «Зигальга» по вине туристов.
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