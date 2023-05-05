Прокуратура начала проверку после пожаров в Ильменском заповеднике и нацпарке «Зигальга»

Фото: нацпарк "Зигальга"

Прокуратура Челябинской области начала проверку по факту лесных пожаров на особо охраняемых природных территориях. Речь идет о национальном парке «Зигальга» и Ильменском государственном заповеднике.

— В ходе проверочных мероприятий будет дана оценка действиям дирекций заповедника и нацпарка при подготовке к прохождению пожароопасного сезона, наличию необходимых сил и средств тушения пожаров, — сообщили в пресс-центре прокуратуры региона.

Областная прокуратура также проверит своевременность принятых руководством ООПТ мер, направленных на тушение огня. По результатам разбирательств будет решаться вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности.

Жители Миасса начали замечать дым со стороны Ильменского заповедника 3 мая. Возгорания фиксировались не только там, но и в других участках леса. Разобраться с огнем сотрудникам МЧС удалось только на следующий день. Свидетели рассказали, что видели в районе ЧП некого мотоциклиста, который мог устроить пожар. Сейчас его ищет полиция.

Пожар в национальном парке «Зигальга» произошел 4 мая. Огнем было охвачено около 100 гектаров леса. По предварительным данным, в ЧП виноваты туристы-сплавщики.

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