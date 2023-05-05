В Челябинске задержали двух мужчин за попытку угнать автомобиль скорой помощи

Бригада скорой помощи вызвала на место силовиков Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Металлургическом районе Челябинска двое пьяных мужчин попытались угнать автомобиль скорой помощи. Они подошли к водителю и начали его провоцировать на конфликт. Один из хулиганов и вовсе достал предмет, который внешне был похож на пистолет.

Бригада скорой помощи вызвала полицию и сотрудников Росгвардии. Прибывшие стражи порядка скрутили нарушителей на месте. Выяснилось, что в руках у одного из них был не пистолет, а зажигалка.

Задержанным оказались двое челябинцев 52 и 40 лет. Причем один из них ранее был неоднократно судим за воровство.

— По обстоятельствам совершения попытки неправомерно завладеть транспортным средством в отношении задержанных решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 166 УК РФ, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Напомним, в конце апреля пациент напал на женщину-фельдшера, которая приехала к нему на вызов. Она получила от дебошира удар ногой в грудь.

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