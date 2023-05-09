Губернатор Алексей Текслер поздравил жителей Челябинской области с Днем Победы

Алексей Текслер. Фото: пресс-служба главы региона

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил жителей региона с Днем Победы. В своем телеграм-канале он опубликовал ролик, где присутствуют редкие кадры со времен Великой Отечественной войны. На них изображены южноуральцы, которые готовятся к отправке на фронт для защиты Родины.

— В День Победы мы чтим память наших героев войны. Они есть в каждой семье. И пусть традиционного шествия Бессмертного полка в этом году не будет, давайте обязательно вспомним наших дедов и прадедов. И поклонимся их подвигу! — заявил Алексей Текслер.

Напомним, шествие Бессмертного полка в этом году проходит в онлайн-формате. Однако отдать дань памяти и уважения ветеранам в Челябинске можно будет во время торжественного построения, которое проходит на площади Революции, а также на возложении цветов у Вечного огня.

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