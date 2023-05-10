Они повсюду: в нацпарке в Челябинской области расцвели фиалки, предсказывающие дождь

Фото: нацпарк "Таганай"

В нацпарке «Таганай» в Челябинской области зацвели фиалки.

— Их нежные фиолетовые «глазки» в национальном парке можно заметить почти повсеместно, как в лесах, так и на опушках, — рассказали в пресс-службе «Таганая».

Особенность цветов — способность предсказывать дождь. Перед ненастьем фиалки складывают лепестки, а сами цветы поникают, пряча от влаги тычинки и пестики.

Кода фиалки отцветут, на их стеблях появятся крошечные коробочки с семенами. Каждое семечко – чуть больше миллиметра, но имеет придаток — приманку для муравьев. Ради аппетитной приманки насекомые несут семена в муравейники. Сами семена при этом муравьи не едят, благодаря этому фиалки прорастают на новых местах.

Ранее в Челябинске расцвела сакура - раньше обычного срока.

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