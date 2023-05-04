Мимолетная красота: в челябинском горсаду расцвела сакура

Фото: Горсад им. А.С. Пушкина/vk.com

В челябинском городском саду имени Пушкина началось цветение сакуры. У горожан есть меньше недели, чтобы полюбоваться нежными розовыми лепестками декоративной вишни. Дело в том, что сакура цветет совсем недолго, около пяти дней.

Из-за аномально теплой погоды весной 2023 года многие растения распустились раньше обычного срока. Для сравнения, в прошлом году цветение сакуры в горсаду началось лишь в середине мая.

Как рассказали в челябинском управлении культуры, посмотреть на цветущую сакуру можно всего в четырех российских городах. Помимо Челябинска, это Москва, Санкт-Петербург и Сочи.

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