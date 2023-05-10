В Челябинской области с горы эвакуировали туристку из Индии

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

В Челябинской области спасатели помогли туристке из Индии. Она не смогла самостоятельно спуститься с горы Иремель.

24-летняя иностранка учится в Уфе. Она приехала в Челябинскую область вместе с однокурсниками, чтобы подняться на Иремель. Восхождение прошло удачно, а вот на спуске возникли проблемы. Девушка повредила колено и из-за сильной боли не смола двигаться дальше.

— Спасатели оказали девушке первую помощь и помогли преодолеть километровый участок горной тропы, — рассказали в региональной поисково-спасательной службе.

После этого пострадавшую на квадроцикле довезли до поселка Тюлюк. Там туристку уже ждали сотрудники скорой помощи.

Ранее в Челябинской области задержали женщину, которая побила мужа сковородкой.

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