Большие и ярко-желтые: в Челябинской области раньше срока появились цветы купальницы

Фото: нацпарк "Таганай"

На Таганае расцвела купальница европейская. Это растение легко узнать по большим (до 5 сантиметров в диаметре) цветам ярко-желтого цвета.

Как рассказали в пресс-службе нацпарка «Таганай», в этом оду купальница поторопилась. Обычно ее солнечные цветы распускаются на десять дней позже — к 20 мая. Этот день даже назвали в народе днем купальницы. Принято было 20 мая купать домашний скот или даже обливаться самим нагретой солнцем водой. Считалось, это приносит особую пользу.

Распустившаяся раньше времени купальница радует собирающих мед насекомых: это растение обладает слабым ароматом, но дает много нектара.

Ранее на Таганае зацвели фиалки, по которым можно предсказывать дождь.

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