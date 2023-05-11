Под Челябинском 11 мая будут слышны взрывы

Взрывы устроят в окрестностях Копейска
Фото: Иван ПРОХОРОВ
Жителей Челябинска и Копейска предупредили о звуках взрывов в первой половине дня 11 мая.
Как сообщили в копейском управлении гражданской защиты, пугаться не стоит. С помощью взрывов проверят качество изготовленной предприятием продукции.
– ООО «Системы компьютерных измерений» будет проводить пневматические испытания труб, методом подрыва накладного заряда, — уточнили в управлении.
Предварительно оговоренный период испытаний — с 8:00 до 13:00.
Напомним, звуки взрывов встревожили челябинцев в начале апреля. Оказалось, что шум — побочный эффект производства на предприятии.
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