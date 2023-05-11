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НовостиОбщество11 мая 2023 5:25

Под Челябинском 11 мая будут слышны взрывы

Специалисты собираются проверять трубы на прочность
Анастасия ТРОФИМОВА
Взрывы устроят в окрестностях Копейска

Взрывы устроят в окрестностях Копейска

Фото: Иван ПРОХОРОВ

Жителей Челябинска и Копейска предупредили о звуках взрывов в первой половине дня 11 мая.

Как сообщили в копейском управлении гражданской защиты, пугаться не стоит. С помощью взрывов проверят качество изготовленной предприятием продукции.

– ООО «Системы компьютерных измерений» будет проводить пневматические испытания труб, методом подрыва накладного заряда, — уточнили в управлении.

Предварительно оговоренный период испытаний — с 8:00 до 13:00.

Напомним, звуки взрывов встревожили челябинцев в начале апреля. Оказалось, что шум — побочный эффект производства на предприятии.

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