Под Челябинском 11 мая будут слышны взрывы

Взрывы устроят в окрестностях Копейска Фото: Иван ПРОХОРОВ

Жителей Челябинска и Копейска предупредили о звуках взрывов в первой половине дня 11 мая.

Как сообщили в копейском управлении гражданской защиты, пугаться не стоит. С помощью взрывов проверят качество изготовленной предприятием продукции.

– ООО «Системы компьютерных измерений» будет проводить пневматические испытания труб, методом подрыва накладного заряда, — уточнили в управлении.

Предварительно оговоренный период испытаний — с 8:00 до 13:00.

Напомним, звуки взрывов встревожили челябинцев в начале апреля. Оказалось, что шум — побочный эффект производства на предприятии.

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