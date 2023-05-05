Площадь пожара в челябинском нацпарке «Зигальга» выросла до 140 гектаров

Фото: пресс-служба нацпарка «Зигальга»

В Челябинской области продолжают гореть леса в национальном парке «Зигальга». Площадь, пройденная огнем, уже увеличилась до 140 гектаров, а в тушении пожара принимают участие более 100 человек. Ситуацию также осложняют сильный ветер и гористая местность.

— К базовому лагерю был организован подвоз воды, продовольствия и инвентаря. К утру 6 мая в «Зигальгу» должны прибыть специалисты «Авиалесоохраны» из Перми, — сообщили в пресс-службе нацпарка.

Напомним, пожар на особо охраняемой природной территории произошел 4 мая. По предварительной информации, причиной ЧП мог стать непотушенный костер, оставленный после себя туристами-сплавщиками. По факту пожара прокуратура начала проверку.

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