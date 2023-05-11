СК разбирается в обстоятельствах смерти школьника
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Челябинской области семиклассника нашли мертвым. По нашим данным, его тело обнаружили во дворе частного дома в Еманжелинске. Что стало причиной трагедии, сейчас выясняют следователи.
— Устанавливаются обстоятельства произошедшего, — рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.
По некоторым данным, школьник мог совершить суицид. Эта информация проверяется.
В январе этого года мертвым обнаружили 11-классника из челябинской гимназии. Его тело нашла в комнате мать, которая вернулась с работы.
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