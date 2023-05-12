В 2023 году в Челябинской области выявили 10 черных кредиторов

Компании работали под вывесками магазинов по ремонту техники и салона автопроката. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Работали под вывесками магазинов по ремонту техники и салона автопроката, а на деле – выдавали займы южноуральцам. Банк России за три месяца 2023 года выявил 10 нелегальных кредиторов в Челябинске, Чебаркуле, Усть-Катаве и Копейске. Некоторые из контор и вовсе привлекали клиентов через соцсети. В ЦБ напомнили, что черные кредиторы работают неофициально, выдают кредиты под высокие проценты, составляя договор так, чтобы заемщик не мог отдать долг.

- На постоянной основе выдавать кредиты и займы могут только те компании, которые либо имеют лицензию Банка России, либо включены в специальные реестры. Перед заключением договора с любой финансовой организацией важно убедиться, что ее нет в предупредительном списке Банка России, который содержит информацию о субъектах с выявленными признаками нелегальной деятельности, – комментирует управляющий Отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России Елена Федина.

С июня 2021 года Банк России публикует список черных кредиторов. Сейчас в нем около 9,5 тыс. организаций со всей страны, 78 из которых находятся в Челябинской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Не несите им деньги: за год список нелегальных кредиторов на Южном Урале пополнился 38 компаниями

22 ломбарда и контор «быстрых займов» Челябинской области попали в черный список Банка России

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru