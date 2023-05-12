Челябинского стримера, который призывал наносить удары по Кремлю, отправили в СИЗО

Суд принял решение отправить мужчину в СИЗО. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Челябинскому стримеру, который призывал наносить удары по Кремлю, избрали меру пресечения. Заседание состоялось 11 мая в Тракторозаводском районном суде.

– Мера пресечения – заключение под стражу на 2 месяца, до 10 июля 2023 года, – сообщили КП-Челябинск в пресс-службе суда.

Сам Алексей Сидоров рассчитывал отправиться под домашний арест: накопления и квартира есть. Но ближайшие, как минимум, несколько месяцев он проведет в СИЗО.

Все это время будет вестись расследование, по результатам которого Алексей может отправиться в колонию на семь лет, а может просто заплатить крупный штраф.

Напомним, 10 мая сотрудники УФСБ и полиции задержали челябинского блогера, который в прямом эфире призывал наносить удары по Кремлю.

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