Организатора религиозного собрания в Челябинской области приговорили к условному сроку

Суд решил не отправлять ашинца за решетку Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителя Челябинской области признали виновным в организации деятельности экстремистского сообщества.

Мужчина устроил в Аше собрание религиозной группы, связанной с организацией «Свидетелей Иеговы», которую признали экстремисткой и запретили в России еще в 2017 году.

— Виновному, несмотря на запрет экстремистской религиозной организации, удалось вовлечь в свою ячейку около двадцати сторонников, — сообщили в УФСБ по Челябинской области.

Теперь Ашинский городской суд приговорил мужчину к 6 годам условного лишения свободы с испытательным сроком на 3 года. Горожанину также запретили руководить любыми религиозными организациями в течение 3 лет.

Ранее в СИЗО отправили челябинского стримера, которого подозревают в экстремизме.

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