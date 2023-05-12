В Челябинске отремонтировали асфальт на путепроводе по Свердловскому тракту

ото: администрация Челябинска

В Челябинске закончили дорожный ремонт на путепроводе по Свердловскому тракту. Об этом объявили в мэрии. По плану, в этом сезоне обновят покрытие на четырех мостах.

Уже почти завершен ремонт на путепроводе по автодороге Меридиан. Там уже уложили новый асфальт, но пока не нанесли разметку. Полоски и прочие знаки нарисуют в ближайшие выходные.

Ремонт на мосту через железную дорогу в районе Новомеханической улицы еще продолжается. В планах также ремонт на путепроводе по улице Мастеровой. Там менять асфальт пока не начали, но собираются в ближайшее время.

— На всех путепроводах работы, препятствующие движению, ведутся только в ночное время, — сообщили в администрации Челябинска. — Ограничения на объектах днем минимально возможные.

Напомним, движение скоро ограничат на проспекте Победы (возле Теплотехнического института) и на проспекте Ленина.

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