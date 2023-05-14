В гараже нашли тело 18-летнего студента из деревни Челябинской области

Возбуждено уголовное дело.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Утром 10 мая на улице Мира в деревне Сафоново Челябинской области нашли тело студента колледжа – 18-летнего парня.
– Труп обнаружили ранним утром в гараже. Юноша покончил жизнь самоубийством, – сообщил КП-Челябинск источник в силовых структурах.
Возбуждено уголовное дело, устанавливаются причины произошедшего.
Недавно мертвым нашли семиклассника из Еманжелинска. По некоторым данным, школьник мог совершить суицид.
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