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НовостиПроисшествия14 мая 2023 6:33

В гараже нашли тело 18-летнего студента из деревни Челябинской области

18-летний студент из Челябинской области покончил собой в гараже
Дарья МАРКОВА
Возбуждено уголовное дело.

Возбуждено уголовное дело.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром 10 мая на улице Мира в деревне Сафоново Челябинской области нашли тело студента колледжа – 18-летнего парня.

– Труп обнаружили ранним утром в гараже. Юноша покончил жизнь самоубийством, – сообщил КП-Челябинск источник в силовых структурах.

Возбуждено уголовное дело, устанавливаются причины произошедшего.

Недавно мертвым нашли семиклассника из Еманжелинска. По некоторым данным, школьник мог совершить суицид.

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