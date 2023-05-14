Пропавшего в Челябинске подростка нашли живым

Мальчика нашли.

В Челябинске нашли пропавшего 15-летнего школьника. Об этом КП-Челябинск сообщил отец мальчика. Мальчик жив, сейчас на месте работают оперативники.

Парень вышел из дома около 12:00. А через три часа с его телефона стали поступать странные сообщения. По словам отца, двое похитителей требовали выкуп в размере 85 тысяч рублей. Микрорайон Парковый и лес прочесывала полиция, к вечеру подключились волонтеры.

В ГУ МВД Челябинской области сообщили, что ситуация находится на контроле у руководства. Мальчик найден. Сейчас выясняют полную картину произошедшего.

Информация обновляется.

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