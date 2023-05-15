В Снежинске окончены поиски 4-летней девочки, которая уехала от магазина на самокате и пропала

Девочку искали по всему Снежинску Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области удалось разыскать пропавшую четырехлетнюю девочку. Маленькая жительница Снежинска накануне утром ушла от магазина в неизвестном направлении. При себе у дошкольницы был детский самокат.

Весь день полицейские, сотрудники МЧС и волонтеры искали малышку, выглядывая на улицах розовую курточку и зеленый самокат. В поисках участвовали около двух сотен человек. Сотрудники полиции обходили дома, показывая жильцам фотографию пропавшей. Прочесали лесной массив. Только к вечеру девочку разыскали.

— В результате проведенных мероприятий была получена информация о месте нахождения пропавшего ребенка, — рассказали в региональном ГУ МВД. — Оперативник уголовного розыска и участковый уполномоченный полиции выехали на указанный адрес и нашли девочку в одном из общежитий.

Жильцы приютили у себя потерявшегося ребенка. Девочку в общежитии отогрели и накормили. По предварительным данным, она не пострадала.

В полиции пообещали выяснить подробности ситуации и разобраться, как вышло, что ребенок заблудился.

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