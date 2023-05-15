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НовостиПроисшествия15 мая 2023 7:02

В Челябинской области с горного склона эвакуировали беременную туристку

Женщине стало плохо во время пешего похода
Елена КОЛЧИНА
Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

В национальном парке «Таганай» в Челябинской области спасатели помогли беременной туристке. Женщина приехала из Челябинска, чтобы полюбоваться природными красотами. Но во время прогулки по горам путешественница устала и почувствовала сильное недомогание.

Чтобы добраться до цивилизации, нужно было пройти по горной местности шесть километров. Женщина поняла, что такую задачу не осилит. Пришлось просить помощи.

— Спасатели на квадроцикле, предпринимая меры предосторожности, эвакуировали пострадавшую от приюта Белый Ключ к Центральной усадьбе и передали бригаде скорой помощи, — рассказали в региональной поисково-спасательной службе.

Ранее спасатели эвакуировали с горы Иремель туристку из Индии. Девушка повредила ногу и не могла двигаться от боли.

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