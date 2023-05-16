В Челябинской области женщина пострадала в ДТП с переворотом

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

В Усть-Катаве машина опрокинулась после столкновения, пострадала женщина.

Авария произошла днем 15 мая на улице Комсомольской, рядом с городской достопримечательностью — Брянским мостом. Столкнулись LADA Vesta и ВАЗ-2108. По сообщениям очевидцев, машины не смоли разъехаться на перекрестке. В результате LADA опрокинулась и врезалась в столб, на котором от удара оборвались провода.

К месту аварии примчались машины экстренных служб.

— Для ликвидации последствий ДТП было задействовано пять человек и одна единица техники, — сообщили в региональном ГУ МЧС.

— Спасатели Усть-Катавского отряда совместно с очевидцами помогли эвакуировать из салона водителя LADA Vesta, — добавили в региональной поисково-спасательной службе. — Женщина получила травмы, но после осмотра врачей скорой помощи от госпитализации отказалась.

Опрокинувшуюся машину поставили на колеса, электропровода вернули на место. После ДТП начали проверку, выясняют точную причину и все обстоятельства происшествия.

Ранее в Челябинске столкнулись иномарка, грузовик и трамвай.

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