В Челябинске маршрутчиков оштрафовали за предложение оплатить проезд переводом по номеру телефона

Фото: ОГКУ "Организатор перевозок"
В Челябинске всего за месяц перевозчикам выписали штрафов более чем на 500 тыс. рублей за нарушения в общественном транспорте.
Итоги апрельских проверок обнародовали в ОГКУ «Организатор перевозок». Инспекторы внутри и снаружи успели осмотреть 270 автобусов, 8 троллейбусов и 28 трамваев.
Самыми частыми нарушениями оказалось наличие в общественном транспорте несогласованной рекламы, неработающие валидаторы и терминалы безналичной оплаты и отсутствие бумажных билетов для пассажиров, которые оплачивают проезд наличными.
В салонах маршруток при проверках вместо работающих терминалов обнаружились рукописные таблички: пассажирам предлагали оплатить проезд переводом денег на банковскую карту по номеру телефона.
— Проверяем каждый день, — предупредили владельцев и водителей в «транспортном» ОГКУ.
Напомним, ранее челябинских перевозчиков оштрафовали за ржавые и немытые автобусы.
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