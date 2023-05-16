В Челябинске маршрутчиков оштрафовали за предложение оплатить проезд переводом по номеру телефона

Фото: ОГКУ "Организатор перевозок"

В Челябинске всего за месяц перевозчикам выписали штрафов более чем на 500 тыс. рублей за нарушения в общественном транспорте.

Итоги апрельских проверок обнародовали в ОГКУ «Организатор перевозок». Инспекторы внутри и снаружи успели осмотреть 270 автобусов, 8 троллейбусов и 28 трамваев.

Самыми частыми нарушениями оказалось наличие в общественном транспорте несогласованной рекламы, неработающие валидаторы и терминалы безналичной оплаты и отсутствие бумажных билетов для пассажиров, которые оплачивают проезд наличными.

В салонах маршруток при проверках вместо работающих терминалов обнаружились рукописные таблички: пассажирам предлагали оплатить проезд переводом денег на банковскую карту по номеру телефона.

— Проверяем каждый день, — предупредили владельцев и водителей в «транспортном» ОГКУ.

Напомним, ранее челябинских перевозчиков оштрафовали за ржавые и немытые автобусы.

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