Алексей Текслер предложил возобновить авиасообщение между Челябинском и Астаной

Из Челябинска снова хотят запустить самолеты в Астану
Фото: Валерий БУТАЕВ
Между Челябинском и Астаной могут возобновить прямое авиасообщение. Вопрос об этом во время визита в Казахстан поднял губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
— Рейс действительно важен для обеих сторон, прошу вас оказать содействие в принятии соответствующих решений, — обратился Алексей Текслер к с премьер-министру Казахстана Алихану Смаилову.
Как сообщили в пресс-службе главы региона, на встрече обсуждали не только развитие туризма и авиасообщение, но также торговлю и деловые связи. Сейчас несколько южноуральских предприятий задумываются об открытии производства на территории Казахстана.
Предыдущий воздушный рейс между Челябинском и Астаной открыли в феврале. Полеты выполняла компания Qazaq Air. Длилось это недолго. Уже 1 марта очередной рейс отменили всего за несколько часов до вылета, затем полеты между Южным Уралом и столицей Казахстана и вовсе прекратили.
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