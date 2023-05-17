В Челябинской области при пожаре в доме погибла женщина и пострадал мужчина

Фото: 9 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по Челябинской области

В Карталинском районе 50-летняя женщина погибла во время пожара.

Загорелся частный жилой дом в селе Анненском. Пламя уничтожило кровлю и пристрой к зданию, повредило стены. Тушить пожар приехали 12 человек на четырех спецмашинах.

Как рассказали в девятом пожарно-спасательном отряде регионального ГУ МЧС, в доме нашли тело погибшей женщины. При пожаре пострадал 30-летний мужчина. У него диагностировали ожоги второй и третьей степени.

Причину возгорания сейчас стараются выяснить.

Ранее в Челябинской области эвакуировали садоводов из-за утечки аммиака. Пострадала женщина.

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