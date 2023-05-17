Обновленный сквер с башней в Тракторозаводском районе Челябинска откроют к сентябрю

Фото: администрация Челябинска

Сквер на улице Южноуральской в Челябинске закончат благоустраивать к сентябрю. Об этом заявили в администрации Челябинска.

Работу уже начали. Сейчас устраивают основание для тропинок, устанавливают бордюры и тянут электрические кабели.

Электричество потребуется фонарям. Их в сквере будет больше трех десятков. А на одной из площадок повесят гирлянды. Рядом посадят ель, а подпорную стенку старой клумбы превратят в скамейку. Проектировщики предполагают, что зона с гирляндами станет хорошим местом для проведения праздников на свежем воздухе.

Примерно так сквер должен будет выглядеть после благоустройства. иллюстрация: администрация Челябинска

Вдобавок к уже имеющимся деревьям собираются посадить десять новых.

В зоне отдыха решили сохранить башню с часами. Со времени прошлого благоустройства ее облик заметно испортился, так что саму башню приведут в порядок, а вокруг нее соорудят настил для сидения. По соседству разместят спортивную и игровые площадки.

Напомним, в обустройство сквера вкладывают 20 млн рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru