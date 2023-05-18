Ремонт 100-летнего здания факультета института искусств в Челябинске завершат в 2024 году

Это первый в истории здания капитальный ремонт. Фото: минкульт Челябинской области

Зданию на проспекте Победы, 167, где сейчас находится учебного корпуса ЮУрГИИ, больше ста лет. И только в прошлом году там начался капитальный ремонт. Министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин рассказал КП-Челябинске о планах по ремонту.

— В прошлом году мы отремонтировали кровлю. Было непросто, сейчас у здания современная крыша с обогревом в местах, где скапливается лед. В этом году будет полностью отремонтирован фасад, заменены все окна на пластиковые. В 2024 году зайдем внутрь, чтобы заменить сантехнику, электрику, перекрытия, проведем косметический ремонт, освещение. За три года здание полностью преобразится, - рассказал Алексей Бетехтин.

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