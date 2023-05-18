Глава СК Бастрыкин проконтролирует расследование, которое начали после обрушения склада в Челябинске

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Председатель российского Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад по делу об обрушении складской крыши в Челябинске.

После ЧП возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью.

— В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление обстоятельств и виновных лиц, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Напомним, 16 мая во время ремонтных работ частично рухнула кровля склада около Потребительского рынка. Из здания эвакуировались два десятка человек. Пострадали четверо рабочих. У троих строителей сотрясение мозга, а еще один попал в реанимацию.

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