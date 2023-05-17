Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области

В Челябинске после обрушения крыши на складе возле Потребительского рынка пострадали четыре человека, все они госпитализированы. Как сообщил источник КП-Челябинск, у троих работников сотрясение мозга, а один строитель находится в реанимации.

В пресс-службе регионального Минздрава прокомментировать состояние пострадавших не могут в силу врачебной тайны. Но подтверждают госпитализацию четверых человек с травмами различной степени тяжести.

– В результате ЧП травмы различной степени тяжести получили 4 человека (1 рабочий, находившийся в момент обрушения на кровле высотой 12 метров и 3 мужчины, работавшие внутри помещений). Самостоятельно смогли покинуть опасную зону 24 сотрудника, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Напомним, вечером 16 мая на улице 2-й Потребительской обрушилась кровля склада. В причинах ЧП будет разбираться прокуратура Советского района и Гострудинспекция. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ (ч.1 ст.216 УК РФ).

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